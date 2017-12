Cliënten Tragel genieten van 'geluidssteen;

De CRDL kan 25 verschillende geluiden maken. Geluiden uit de natuur, de stad, het huis en van muziekinstrumenten. Die dus veranderen als je elkaar op verschillende manieren aanraakt.

Begeleider Kimberly van der Bent is positief. "Ik merk aan Pam (één van de cliënten red) dat ze rustiger wordt als ik met haar en de Cradle bezig ben. Ik denk dat het komt door het contact en door de geluiden. Die herkent ze ook . Van de kinderboerderij bijvoorbeeld." En inderdaad, als Kimberley en Pam elkaar en het apparaat aanraken, hoort Pam de geluiden van een kat. "Poes, poes", roept ze dan.

Kimberly: "Pam is vaak wat in haar zelf gekeerd, veel met kralen bezig. Nu heb ik gewoon even echt contact met haar." Het apparaat is niet voor iedereen geschikt. "Cliënten die erg enthousiast worden en hun handen ervan afhalen, daarbij werkt het minder", aldus Kimberly.

Door het apparaat aan te raken en elkaar, klinken geluiden. Daar reageren de cliënten positief op. (foto: Omroep Zeeland )

Tragel is de eerste zorginstelling in Zeeland die CRDL heeft aangeschaft. Het apparaat is uit een fonds betaald.