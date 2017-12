Zussen Jans en Kee; samen 196 jaar lang in dracht

Op verzoek van Omroep Zeeland showde mevrouw Jans Willemse enkele maanden geleden hoe ze zich dagelijks hult in traditionele Walcherse dracht. Een buitengewoon geduldig karwei, het kost haar bijna een uur.

Het filmpje riep een storm van reacties op; bij velen kwamen nostalgische herinneringen van vroeger boven. Want was het eeuwenlang gewoon in Zeeland om in dracht te lopen; nu zijn er nog zo'n veertig vrouwen die dat doen. Mannen al lang niet meer.

De zussen zijn met de dracht vergroeid

Jans Willemse is 96 en woont nog zelfstandig in Grijpskerke. Haar zus Kee de Pagter is 100 en woont in zorgcentrum Nieuw-Sandenburgh in Veere. Krasse dames, voor wie een 'burger' jurkje nooit een optie is geweest. "Een keer heb ik de kleren van een vriendin aangetrokken, en zij die van mij. Maar dat was eens maar nooit meer", zegt Jans.

Mevrouw Kee de Pagter als klein meisje in dracht. (foto: Omroep Zeeland )

Ze werden geboren als de meisjes Koppejan in Ritthem en de fotoboeken verraden dat hun familie generaties lang dracht droeg. Toch hebben de zussen deze traditie niet doorgegeven aan hun dochters. "In die tijd was dat niet gebruikelijk meer, toen liepen al veel mensen in gewone kleding", zegt Jans Willemse. Vooral in en na de oorlog stopten kozen mensen voor 'burger', ofwel gewone kleding.

Hun dochters Dora Willemse en Janny van de Ketterij-de Pagter rouwen er niet om, al zijn ze nog steeds trots op hun moeders. Dora Willemse: "Mijn moeder in dracht, dat is het beeld dat ik mijn hele leven van haar heb. Toen ze in het ziekenhuis lag herkende ik haar niet zonder de gebruikelijke kleren. Het is dat ze toen vanuit bed naar me zwaaide, anders was ik haar zo voorbij gelopen."

Een gewone rok of broek aan trekken, ik zie het echt niet zitten" Kee Willemse (100 jaar)

Ondanks hun hoge leeftijd gaat het aankleden nog goed. Mevrouw Jans Willems kan dat nog helemaal zelfstandig; haar oudere zus krijgt 's ochtends wat hulp van het personeel. Maar de spieren worden strammer, en hoe moet het als dat straks niet meer kan ? Jans: "Dan zullen we in burger moeten, al zal het heel raar zijn om een broek of gewone rok te moeten dragen." Beiden: "Ik zie het nog niet zitten om dat te doen.

Hun dochters hebben de traditie niet overgenomen

De kleurige beuk en een snoer van gitten; onmiskenbare elementen van de Zeeuwse dracht (foto: Omroep Zeeland )

