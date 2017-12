Opnieuw maanvis aangespoeld op het Zeeuwse strand

Maanvis bij Nieuwvliet (foto: Sven Wisse )

In deze tijd van het jaar spoelt er af en toe een maanvis aan. Volgens het Reddingsteam Zeezoogdieren Zuidwest spoelen de vissen aan, omdat ze uitgehongerd zijn. Ze eten kwallen en die zijn er in de wintermaanden bijna niet.

Eerder in Colijnsplaat

Over het algemeen komen maanvissen voor in warmere wateren ter hoogte van de evenaar. Met warme golfstromen verzeilen ze ook soms in de Noordzee. Vorige week spoelde bij Colijnsplaat een maanvis aan.

De maanvis bij Nieuwvliet is inmiddels weggehaald. Mogelijk gaat de vis naar museum Terra Maris in Oostkapelle. Daar wordt komt in ieder geval ook de maanvis uit Colijnsplaat te staan.

