Zeeland wordt wakker: klederdracht, geluidsapparaat en vuurwerk

Goedemorgen. Het is woensdag 27 december. Dit is een overzicht van het nieuws in Zeeland.

(foto: Omroep Zeeland ) Zussen in klederdracht In onze provincie zijn nog twee zussenparen die de Zeeuwse dracht dragen; de Walcherse zussen Jans Willemse en Kee de Pagter vormen zo'n paar. Lees ook: Zussen Jans en Kee; samen 196 jaar lang in dracht Door het apparaat aan te raken en elkaar klinken geluiden en daar reageren de cliënten positief op (foto: Omroep Zeeland ) Geluidsapparaat Door de aanschaf van geluidsapparaat Cradle kunnen familie en begeleiders op een bijzondere manier communiceren met cliënten van Tragel. Lees ook: Cliënten Tragel genieten van 'geluidssteen; Resten vuurwerk op straat (foto: Omroep Zeeland) Meldpunt Voor het zesde jaar op rij is vandaag het Meldpunt Vuurwerkoverlast gelanceerd. Bij dat digitale loket kan iedereen terecht met klachten over schade of overlast. Lees ook: Meldpunt vuurwerkoverlast weer open Kind omgekomen bij ongeluk op Sloeweg Noord (foto: HV Zeeland) Vrachtwagen In het onderzoek naar het dodelijk ongeval op 12 december op de Sloeweg Noord bij Ritthem is de herkomst van de bij het ongeval betrokken vrachtwagen achterhaald. Deze komt uit Slovenië. Lees ook: Ongeluk Ritthem; gezochte vrachtwagen komt uit Slovenië Slecht weer op komst (foto: Otto Vosveld) Het weer in Zeeland Bewolkt en perioden met regen, maar vanmiddag is het een tijdje overwegend droog. Het wordt rond 7 graden, bij een matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidoost. Vanmiddag luwt de wind, om vanavond noordwest te worden en dan vrij krachtig tot hard, met soms zware windstoten. Opnieuw regent het dan en volgen er later regen- en hagelbuien.