Ook mensen met smalle beurs moeten feestelijk aan tafel kunnen

Zij is niet de enige die naar deze bijzondere kledingbeurs is gekomen, waar naast 'normale' kleding, ook veel feestkleding wordt verkocht. Het is lekker druk in de vestiging van de Kledingbank Zeeland in Middelburg. Veel mensen zoeken tussen de rekken naar iets wat ze mooi vinden of wachten voor een pashokje om te kijken of de uitgezochte kleding ook past.

Onder de armoedegrens leven

Coördinator van de Kledingbank Mariska van der Rande is blij met de opkomst. "Waar ik vooral erg blij mee ben is dat er veel feestkleding wordt verkocht." Maar ook de andere kleding loopt volgens haar erg goed. "Dat is fijn, omdat we daardoor nog meer mensen kunnen helpen die echt onder de armoedegrens leven."

Met de opbrengst van de kledingbeurs kan de Kledingbank weer kleding aanschaffen voor de winkel, die ze bijvoorbeeld zelf niet hebben in hun assortiment. Ook worden er vaak schoenen van gekocht.

De feestkleding is erg gewild, omdat ook mensen met een smalle beurs kerst willen vieren en er mooi uit willen zien." Mariska van den Rande - coördinator Kledingbank Zeeland

Volgens Van der Rande gaat het eigenlijk veel te goed met de Kledingbank. "We zien een stijging van het aantal klanten dat bij ons kleding komt halen." De reden hiervoor is tweeledig. Aan de ene kant zijn er steeds meer mensen die iets minder te besteden hebben. Aan de andere kant krijgt de Kledingbank Zeeland via mond-tot-mondreclame steeds meer naamsbekendheid. "Het is dus mooi dat we zoveel kleding weg kunnen geven, maar aan de andere kant is het jammer dat het nodig is."

Behalve de twee kledingbeurzen per jaar die Kledingbank Zeeland organiseert, is er ook een winkel zonder kassa. Volgens Van der Rande is die winkel voor mensen die het echt nodig hebben. Wanneer deze doelgroep voldoet aan bepaalde criteria, kunnen ze door verschillende hulpverleningsorganisaties doorverwezen worden naar de Kledingbank Zeeland. Daar krijgen ze dan twee keer per jaar een compleet nieuwe garderobe.

Klanten zijn enthousiast over het grote aanbod (foto: Omroep Zeeland)

De eerstvolgende kledingbeurs is in het voorjaar van 2018. Het is de bedoeling dat er ook volgend jaar een speciale beurs wordt georganiseerd met feestkleding.