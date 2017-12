Spelen in India was, in één woord, onwerkelijk

PEER speelt in India (foto: PEER)

Volgens Gijs Teuwsen was die intense beleving wel het grootste verschil met hun optredens in Nederland. "Hier in Nederland staan mensen vaak achter in de zaal te luisteren en te genieten en komen ze na afloop naar je toe om te zeggen dat het goed was. In India gaat het publiek gelijk helemaal los."

Indiase ervaringen

Teuwsen verwacht dat de Indiase ervaringen de komende maanden onbewust zullen doorklinken in de nieuwe songs van de Middelburgse indie-rockband.

PEER over de onwerkelijke ervaring in Mumbia

Het hoogtepunt was voor PEER het optreden op het Mood Indigo Festival van Mumbai, het grootste culturele festival van Azië.

