Wachttijd voor Zeeuwse sociale huurwoning veel korter

Woningen van Zeeuwland (foto: Omroep Zeeland)

De korte wachttijd in Zeeland heeft volgens de woningcorporaties te maken met de samenwerking op de website zuidwestwonen.nl. Daarop staan alle woningen die de corporaties verhuren. Dus wie een woning wil in Heinkenszand ziet ook het andere aanbod in Goes en Borsele. En dat helpt volgens Erik Dutour Geerling van woningcorporatie R&B Wonen bij het kort houden van de wachtlijsten, omdat mensen bij het zien van het aanbod sneller op andere gedachten worden gebracht. Behalve als iemand per se een bepaalde woning wil. Die moet langer dan gemiddeld wachten op zijn gewenste woning.

Meer huurwoningen in Zeeland

Wat ook een rol speelt volgens Dutour Geerling is de hoeveelheid woningen die er beschikbaar zijn. Dat zijn er naar verhouding in Zeeland meer dan elders in het land. En natuurlijk spelen ook in Zeeland landelijke factoren een rol, zoals veranderende wetgeving waardoor scheef wonen (mensen met een te hoog inkomen in een sociale huurwoning) is teruggebracht, de aantrekkende economie en de lage rente.

In totaal staan bij de aangesloten corporaties van zuidwestwonen.nl 16.000 mensen ingeschreven die zeggen op zoek te zijn naar een huurwoning. Maar de groep die echt aan het zoeken is blijkt veel kleiner. ''We zien 3.500 mensen drie keer per jaar actief naar een woning zoeken en die groep helpen we binnen de zes à zeven maanden aan een woning", zegt Dutour Geerling.

