Politiehond Barrichello pakt twee inbrekers in Goes

Politiehond - archief (foto: Politie)

De politie kreeg om 05.20 uur de melding dat er een inbraak gaande was bij een bedrijf aan de Amundsenweg. Het inbraakalarm ging daar af. Toen de agenten daar aankwamen, vonden ze wel een auto met draaiende motor, maar de inbrekers waren in eerst instantie in geen velden of wegen te bekennen.

Achtervolging

De agenten vermoedden dat de inbrekers via het hek richting de Zeelandhallen waren weggevlucht en gingen erachteraan. Even later zagen ze inderdaad twee mannen wegrennen over de parkeerplaats, waarna politiehond Barrichello de achtervolging inzette.

De naar Formule 1-coureur Rosan Barrichello vernoemde politiehond deed zijn naam eer aan. De twee vluchtende verdachten werden ingehaald, tegen de grond gewerkt en ingerekend. Het bleken een 44-jarige man uit Roosendaal en een 33-jarige man uit Sint Willebrord te zijn. Ze zitten nog vast en worden in de loop van de dag verhoord over de inbraakpoging.

Auto gestolen

De auto bleek bovendien gestolen te zijn. Die was ontvreemd in de nacht van 11 op 12 december in Oudenbosch. De auto is voor nader onderzoek meegenomen.