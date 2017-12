Twee ton voor camera's op zeven bruggen

De vrouw stond met haar fiets op de brug toen die openging (foto: Sander Marteijn)

Ook komen er allerlei technische aanpassingen bij de Nautische Centrale Vlissingen. Vanuit deze centrale worden de zeven provinciale bruggen bediend. Daarnaast krijgen de medewerkers een extra opleiding om risico's in te schatten. In totaal gaan alle aanpassingen bijna 266.000 euro kosten.

Betere beelden is beter zicht

Uit onderzoek naar het brugincident in juni bleek dat medewerkers van de centrale in sommige gevallen onvoldoende zicht hadden op de situatie tussen de gesloten slagbomen. Het vervangen van de analoge camera's door digitale camera's is de meest ingrijpende en met twee ton ook duurste maatregel in het voorstel van het provinciebestuur.

De nieuwe camera's worden in 2018 geïnstalleerd bij de Zeelandbrug, Keersluisbrug, Sloebrug, Schroebrug, Draaibrug Souburg, Stationsbrug en Arnebruggen.

