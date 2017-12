Even voorstellen: dit zijn de nieuwe partijen in Zeeland

Het gaat om de lokale politieke Nieuw Goes, Hulst Plus en Vlissings Belang. Nieuwe lokale partijen zoals deze drie konden zich tot en met vandaag aanmelden. In de andere Zeeuwse gemeenten zijn er geen nieuwe lokale partijen bijgekomen.

Het gaat om partijen die tot vandaag nog nergens geregistreerd stonden. Partijen die al wel landelijk geregistreerd staan, maar nog niet meededen in de gemeenteraad, hebben nog tot 5 februari om zich aan te melden voor de gemeenteraadsverkiezingen.

In onder meer Hulst, Kapelle en Noord-Beveland heeft D66 al aangegeven mee te willen gaan doen. In Tholen en Terneuzen doet de PVV voor het eerst mee aan de verkiezingen. In Terneuzen hebben ook 50 Plus en de SP aangegeven mee te willen gaan doen aan de verkiezingen. En 50 Plus wil ook mee gaan doen in Vlissingen.

Van naam veranderd

In Vlissingen is er ook een partij die van naam is veranderd. Progressief Ondernemend Vlissingen behoudt de afkorting POV, maar die letters staan bij de verkiezingen in maart voor Perspectief op Vlissingen.