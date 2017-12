Deel dit artikel:











Gezochte aantal bloeddonoren niet gehaald

De bloedbank in Goes heeft het streefaantal nieuwe donoren voor dit jaar niet gehaald. Er werd gezocht naar 700 nieuwe mensen, maar er kwamen maar 500 mensen bij. Desondanks is Sanquin Bloedvoorziening erg tevreden met de nieuwe mensen, die zich hebben aangemeld.

De zoektocht naar de laatste 200 nieuwe donoren wordt volgend jaar voortgezet volgens Annemieke Habraeken van de bloedbank. De 700 nieuwe donoren waren nodig om de bloedvoorziening op peil te houden. Daarbij zorgen de nieuwe donoren er ook voor dat de locatie op volle kracht kan blijven draaien waardoor ook het aantal uur dat de bloedbank open is, gelijk blijft en donoren vaak terecht kunnen. Bloed en plasma Mensen kunnen bloed en plasma doneren bij een bloedbank. Bloed is nodig om mensen die veel bloed hebben verloren te helpen. Denk aan mensen die een verkeersongeluk hebben gehad of een zware operatie. Van plasma kunnen daarnaast medicijnen gemaakt worden voor bijvoorbeeld mensen met hemofilie. Kijk voor meer informatie op www.ikgeefbloed.nl Lees ook: Op zoek naar vers bloed, honderden nieuwe donoren nodig

