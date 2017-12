Deel dit artikel:











Kerstinbraken in Graauw en Hulst

In Graauw is op tweede kerstdag drie keer ingebroken. Ook in Hulst werd een inbraak gemeld. In verband met de inbraken zijn gisteravond op de A16 twee mannen uit Tiel aangehouden.

Politie (foto: Omroep Zeeland) De politie heeft met een helikopter en een hond naar een derde verdachte gezocht, maar die wist te ontkomen. In de auto werden spullen gevonden die waarschijnlijk zijn buitgemaakt bij de inbraken in Graauw en Hulst. Er zijn ook meldingen van inbraken uit Burgh-Haamstede, Kapelle, Stavenisse en twee uit Vlissingen. De politie geeft aan dat dit mogelijk nog niet alle inbraken zijn, omdat veel mensen niet thuis zijn tijdens de feestdagen en de inbraak dus misschien nog niet ontdekt hebben. Wilde achtervolging De politie maakte vandaag nog bekend afgelopen zaterdagavond met zo'n 200 kilometer per uur achter drie inbrekers aan te hebben gezeten. Het trio werd uiteindelijk in het havengebied van Antwerpen opgepakt, door de ingeschakelde Belgische politie. De mannen uit Nieuwegein, Schiedam en één zonder vaste woon- of verblijfplaats, worden verdacht van een poging tot inbraak aan de Klaproos in Kapelle.