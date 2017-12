Deel dit artikel:











Bij het kerstzaalvoetbaltoernooi gaat het om de eer

De eer. Daar gaat het om bij het Jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi in het Omnium in Goes. Sinds zaterdag doen 1.350 voetballers van 5 tot 19 jaar mee aan het toernooi.

In vier hallen van het Omnium worden de wedstrijden gespeeld tussen de meiden en jongens van Bevelandse voetbalclubs. Toeschouwers zijn vaders en moeders, opa's en oma's. Eén van de vaders heeft in het verleden ook meegedaan. "Het gaat om de gezelligheid en het meedoen," zegt hij. Zijn kinderen hebben al gespeeld, en verloren, maar dat maakt hem niets uit. Gestart door Robur Volgens de organisatie wordt het toernooi al voor de 46e keer gespeeld. Organisator Antoine van Goethem: "Het is voor het eerst gestart door voetbalvereniging Robur samen met Kloetinge. Al snel hebben de andere Goese voetbalclubs zich aangesloten. Het is echt voor de gezelligheid voor de jeugd." De finalewedstrijden zijn aanstaande zaterdag.