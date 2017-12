Een nieuwe partij oprichten? Zo doe je dat!

Vandaag verliep de termijn voor nieuwe lokale partijen om zich op te geven voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. In drie gemeenten kwam er een nieuwe partij bij op de lijst, in de gemeenten Goes, Hulst en Vlissingen. Het gaat om de lokale politieke partijen Nieuw Goes, HulstPLUS en Vlissings Belang.

Transparantie

De kar wordt bij een van die nieuwe partijen, HulstPLUS, getrokken door Bert Suy. Hij heeft al jaren zo zijn eigen opvattingen over hoe het eraan toe moet gaan in zijn gemeente. "Wij willen transparantie, duidelijkheid en openheid. Daar schort het nu nog weleens aan."

Op de vraag of het nu wel echt nodig is om een nieuwe partij op te richten is, kan hij kort zijn: "We hebben wel bekeken of we samen konden gaan met bijvoorbeeld 50PLUS, maar we hebben er bewust voor gekozen om op eigen benen te staan en vol voor onze eigen gemeente te gaan."

De grootste

Frank van Hulle draait al heel wat jaren mee met zijn lokale partij TOP/Gemeentebelangen Terneuzen. Die is al jaren de grootste in Terneuzen en heeft daar dan ook veel invloed.

Hij heeft twee punten van advies aan zijn nieuwe Hulsterse collega. "Ten eerste: blijf met beide benen in de samenleving staan. Je moet weten wat er speelt. En ten tweede: blijf met beide benen op de grond. En doe niet teveel van: zie ons hier eens even de grootste zijn. Dat wat we hebben proberen we te verbeteren en waar er hiaten zijn, dat gaan we vullen."

Nog nergens geregistreerd

Bij de drie nieuwe Zeeuwse partijen gaat het om partijen die tot vandaag nog nergens geregistreerd stonden. Partijen die al wel landelijk geregistreerd staan, maar nog niet meededen in de gemeenteraad, hebben nog tot 5 februari om zich aan te melden voor de gemeenteraadsverkiezingen.

