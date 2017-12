Kerstman: Ik word steeds populairder

Vanwege werkzaamheden aan het spoor rijdt de trein momenteel tot 's-Gravenpolder. Na een ritje van een kwartier arriveert de kerstexpress daar en wacht de kerstman de reizigers op.

Op het perron is het dringen voor een momentje met de kerstman want hij wordt naar eigen zeggen steeds populairder: "Sinterklaas is te strak aan regeltjes gebonden, kerst is wat vrijer en voor de kinderen is het wat makkelijker te begrijpen."

Een van de aanwezige kinderen zegt ook de kerstman te verkiezen boven Sinterklaas en geeft daarvoor de volgende verklaring: "Omdat hij er leuk uitziet."

Kerstexpress uitverkocht

Wie nog mee wil met de kerstexpress zal moeten wachten tot volgend jaar, dit jaar zijn alle kaartjes al uitverkocht.