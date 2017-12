Deel dit artikel:











Minnaard beste Zeeuwse wielrenner van het jaar

Marco Minnaard is verkozen tot beste Zeeuwse wielrenner van het jaar 2017. Dat is bekendgemaakt op de wielereindejaarsbijeenkomst in Heinkenszand. Minnaard debuteerde dit jaar in de Tour de France en eindigde op een verdienstelijke 40e plaats. Bij de verkiezing kreeg hij de voorkeur boven Timo de Jong, Jarno Mobach, Antwan Tolhoek, Lars Oreel, Shirin van Anrooy en Arjan Poleij.

Marco Minnaard debuteerde succesvol in de Tour de France (foto: Orange Pictures) Minnaard kan terugkijken op een uitstekend wielerseizoen. Nadat zijn ploeg Wanty-Groupe Gobert een wildcard bemachtigde voor de Tour de France, reed hij zichzelf in de kijker door de Rhône-Alpes Isère Tour op zijn naam te schrijven. Vervolgens beloonde de 28-jarige renner uit Wemeldinge het vertrouwen van de ploegleiding door bij zijn debuut in de Tour de France beslag te leggen op een 40e eindklassering. Milan Vader (foto: OZ) Milan Vader werd uitgeroepen tot mountainbiker van het jaar. De Middelburger eindigde dit jaar als vijfde op het wereldkampioenschap voor beloften en pakte brons op het Nederlands kampioenschap bij de senioren. Wielercomité Rentoc uit Kruiningen werd in het zonnetje gezet met de titel 'Vrijwilliger van het jaar'.