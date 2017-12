Dit is de voorkeur van inbrekers

Inbraakpoging via openstaand kiepraam (foto: Politieteam Zeeuws-Vlaanderen)

Maar de cijfers zijn wel betrekkelijk. Drie jaar geleden nog (en daarvoor) telde Zeeland twee keer zoveel inbraken in woningen. De meeste meldingen kwamen toen uit Vlissingen (Middengebied, 67 inbraken in 2015), Oost-Souburg en Dauwendaele in Middelburg. Dat is nu voorbij. Het aantal inbraken is daar vorig jaar en afgelopen jaar sterk gedaald.

Dalers

In 2016 vonden er in Zeeland nog 709 woninginbraken plaats. Dat is nu (bij het begin van de laatste week van 2017) slechts 536. Forse dalers ten opzichte van vorig jaar zijn Sas van Gent (-17), Terneuzen-Lievenspolder (-15), Kruiningen (-13) en Zoutelande (-12). En in Sint-Maartsensdijk is het aantal inbraken in 2016 (8) afgenomen naar helemaal nul. Maar er zijn inmiddels tientallen wijken en dorpen in Zeeland waar in een heel jaar niet in gebroken.

Opvallend is de toename van het aantal inbraken in de kern Sluis. Van nul in 2015 en 2016 naar tien in 2017. Waarvan alleen al vier in de eerste helft van december. In Goes en Zierikzee, die dit jaar aan kop gaan in Zeeland, is het aantal inbraken met zes toegenomen.

Kaart

Ga met de muis over de kaart om te zien hoeveel inbraken er in 2017 in jouw dorp of wijk waren De cijfers van 2016, 2015 en 2014 staan eronder.

De circa negen inbraken tijdens de kerstdagen zijn nog niet in deze kaart opgenomen.

Weekdagen

De vrijdag is gewoonlijk de topdag en de zondag is de dag waarop over het algemeen het minste wordt ingebroken, met uitzondering van 2015. Mensen zijn op zondag vaker thuis dan doordeweeks en inbrekers vermijden het liefst confrontaties met bewoners. Ga met de muis over de grafiek om de aantallen per weekdag te zien.

Donkere maanden

Inbrekers hebben een voorkeur voor donkere maanden, ook in Zeeland. Het is de ervaring van de politie dat ze in de avonduren eerst ter oriëntatie door de straten rijden om te zien in welke huizen géén licht brandt. Daar is kennelijk niemand thuis en dat zijn dus makkelijke doelwitten. Ga met de muis over de grafiek om de cijfers per maand te zien.