Zeeland wordt wakker: inbraken, vuurwerk en wielrennen

Inbraakpoging via openstaand kiepraam (foto: Politieteam Zeeuws-Vlaanderen)

Zeeuwse inbrakenranglijst

De kern Zierikzee en het centrum van Goes hadden in 2017 de voorkeur van inbrekers, met respectievelijk 29 en 28 inbraken en pogingen daartoe in woningen. Dat zijn de hoogste cijfers van Zeeland, blijkt uit de website Politie.nl. Met stip gestegen op de Zeeuwse inbrakenranglijst: de kern Sluis.

Foort de Schipper in zijn vuurwerkwinkel (foto: Omroep Zeeland)

Vuurwerk: liefst simpel en veilig

De verkoop van vuurwerk is weer toegestaan. Vanaf vanmorgen kunnen pakketten worden aangeschaft. Volgens verkoper Foort de Schipper in Krabbendijke zijn kopers dit jaar vooral uit op simpel en veilig spul.

Marco Minnaard (foto: Omroep Zeeland)

Beste Zeeuwse wielrenner 2017

Marco Minnaard is verkozen tot beste Zeeuwse wielrenner van het jaar 2017. Dat is bekendgemaakt op de wielereindejaarsbijeenkomst in Heinkenszand.

(foto: Omroep Zeeland)

Kerstexpress

Speciaal voor de feestdagen is de stoomtrein Goes-Borsele omgetoverd tot kerstexpress. Kinderen en hun ouders kunnen vandaag en morgen een ritje maken in de versierde trein. De kerstman is er ook bij.

Wolken trekken over de kust (Foto: Miranda Flipse) (foto: Omroep Zeeland)

Het weer

Vandaag zijn er perioden met zon en blijft het op één bui na droog. De westelijke wind is matig tot vrij krachtig, 4 tot 5 Beaufort. Hiermee wordt frisse lucht aangevoerd; de maximumtemperatuur komt op 5 tot 6 graden uit. Overigens is 5 graden de norm voor eind december.