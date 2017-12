Brand in schip Vlissingen-Oost

De brand brak uit in de machinekamer van een schip dat lag afgemeerd in havengebied Vlissingen-Oost. (foto: HV Zeeland)

De brand op het 154-meter lange schip Flinstone dat aan de kade lag bij het bedrijf Bulk Terminal Zeeland werd rond 00.20 uur gemeld. Een speciaal brandweerteam voor branden op schepen werd opgeroepen, en ook het brandweerkorps uit Nieuwdorp hielp met blussen.

De brandhaard zat in een afgesloten ruimte in de machinekamer. Door de rook en warmte kon de brandweer er in eerste instantie niet goed bij, maar rond 2.30 uur meldde de Veiligheidsregio Zeeland dat de brandhaard gevonden is. Het sein brand meester werd gegeven. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend.