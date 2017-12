Voor de beste Zeeuwse oliebollen moet je naar...

Gijs en Mien uit Goes eindigden op plek 39 in de oliebollentest van het AD. (foto: Gijs & Mien)

Oliebollenkraam Welkoop is van de Zeeuwse verkopers het hoogst geëindigd, de kraam in Tholen staat op plek 28. Op plek 36 staat Bliek Meesterbakkers uit Middelburg en op plek 39 vinden we Gijs en Mien Oliebollen uit Goes. Alledrie de kramen zijn flink gestegen: Welkoop komt van plek 73, Gijs en Mien stonden vorig jaar op plek 83 en Bliek Meesterbakkers komt van plek 87.

In het verleden al vaak geroemd en terecht. Ook nu weer een meer dan goede oliebol. Sommige mensen hebben het gewoon in de vingers. Mooie korst, goed gevuld en prima smaak. " De jury over Oliebollenkraam Welkoop

Vorig jaar stonden er zes Zeeuwse oliebollenverkopers in de lijst, maar toen publiceerde de krant een top 250, waarin ook kramen stonden die een onvoldoende kregen. Deze keer werden alleen de beste 75 oliebollenbakkers genoemd, vielen er geen onvoldoendes en kregen de oliebollenverkopers geen cijfers toebedeeld, iets wat in het verleden wel het geval was.

Oliebollentest zonder leedvermaak

Het AD gaf vorige week, nadat er kritiek op de oliebollentest ontstond, al aan de test aan te passen. "Het wordt er misschien ietsjes saaier van, maar leedvermaak is geen vermaak", zei Hans Nijenhuis in de krant. De toon van de jury is dit jaar dan ook een stuk positiever.

Al vele jaren een vaste waarde in de Oliebollentest. Scoort soms een puntje hoger of lager. Dit keer is de korst het zwakke punt, hapt voor de rest best lekker weg. Zeker geen miskoop." De jury over Bliek Meesterbakkers

Gijs Catsman van oliebollenkraam Gijs en Mien is het deels eens met de kritiek: "Er hebben vroeger commentaren over collega's ingestaan waar de honden geen brood van lustten, ik ben heel blij dat ze dat eruit halen." Toch neemt de bakker uit Goes de test serieus en ziet hij de 39e plek als een beloning op z'n werk.

"Vorig jaar hadden we een zes en zijn we heel kritisch gaan kijken naar wat we kunnen verbeteren. We hebben andere apparatuur aangeschaft, met veel grondstofleveranciers gesproken, verschillende grondstoffen uitgeprobeerd zoals andere rozijnen en krenten, noem het allemaal maar op", vertelt Catsman.

Jonge ondernemers zijn fanatiek bezig met het verbeteren van hun oliebollen. Die inspanningen werpen ook vrucht af. Smaakvol geheel. Probeer de korst nog iets krokanter te krijgen." De jury over Gijs en Mien Oliebollen

"Dan kom je uiteindelijk op een oliebol waarvan jij denkt: 'dat is het.' Als het AD dan langskomt en je deze beoordeling krijgt, betekent dat dat je de goede kant op bent gegaan." Waar de bakker vorig jaar nog complimenten kreeg over de korst van z'n oliebol, mag die nu van de jury iets krokanter. "Het is een momentopname en je bent continue bezig met je product", verklaart Catsman. "De dag dat ze langskwamen was het mistig en dat is nadelig voor je korst. Alles is altijd wel te herleiden."

Oliebollenverkoper Gijs en Mien is blij met de 39e plek