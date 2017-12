Politie onderschept zwaar vuurwerk en pakt 'kerstboomverbranders' op

Vuurwerk (foto: Omroep Zeeland)

Na een melding over het transport van vier dozen vuurwerk, onderschepte de politie de lading in Goes. Agenten troffen onder andere de illegale knallers Cobra 6 en Shark 3 aan. De vervoerder uit Oost-Souburg wordt verhoord, het vuurwerk is in beslag genomen.

Cobra 6 en Shark 3 vallen allebei in de categorie zwaar, illegaal vuurwerk. De Cobra 6 is zo krachtig dat het ook wel eens vergeleken wordt met een kleine handgranaat. Als je het afsteekt krijg je een rode vlam te zien, gevolgd door een harde knal. De Shark 3 lijkt op de Cobra 6, met als verschil dat wanneer je dit vuurwerk afsteekt, je een felblauwe vlam te zien krijgt.

In Middelburg werd op twee adressen huiszoekingen gedaan nadat de politie vermoedde dat er zwaar vuurwerk opgeslagen zou liggen. Dat bleek niet te kloppen. Wel trof de politie in een van de woningen een man aan die nog 160 dagen de cel in moest. De man is door de politie aangehouden.

Kerstboom in brand

Het Oranjeplein in Oost-Souburg wordt deze dagen extra in de gaten gehouden, omdat er regelmatig meldingen komen over het afsteken van vuurwerk. Tijdens de surveillance zagen agenten hoe twee jongens vloeistof over een kerstboom goten en de boom aanstaken. Degene die de boom aanstak, kon meteen aangehouden worden. De tweede jongen werd na een korte achtervolging ingerekend.

Beide jongens zijn zestien en dus minderjarig. Een jongen koos voor een straf via HALT, de ander zag daar vanaf en kreeg een proces-verbaal.



Lees ook: