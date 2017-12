Verhuizing houthandel: zeventig vrachtwagens vol met hout

Het meeste hout ligt inmiddels al in het nieuwe pand in de Koegors in Terneuzen. Het is logistiek gezien een zware klus volgens vestigingsmanager Michel Palmen: "We hebben op de grond uitgetekend hoeveel hout er in één vrachtwagen past. Elk half uur komt er een vrachtwagen aan die we volladen."

Nog lang niet klaar

Het magazijn op de oude locatie is zo goed als leeg, maar dat betekent niet dat het werk er al op zit. "We moeten nu in het nieuwe pand al het hout op de goede plek leggen in het magazijn. Ondertussen zijn ze nog bezig met de elektriciteit. We zijn nog lang niet klaar."

Alleen het uitzicht op het sluizencomplex gaan we missen" Michel Palmen, vestigingsmanager Jongeneel

Drie jaar geleden kreeg Jongeneel te horen dat ze de Schependijk moeten verlaten. Daarmee laten ze een oude loods, een restant van de wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel, achter.

Geïsoleerd

"Het is natuurlijk nooit leuk om te horen dat je weg moet. Het was nog spannend wat we ervoor terug zouden krijgen. Maar nu zijn we wel blij dat we een geïsoleerd pand hebben met een gladde vloer. We zitten naast de Milieustraat. Als mensen hun kar hebben geleegd, kunnen ze hem nu meteen weer vullen bij ons. Alleen het uitzicht op het sluizencomplex gaan we missen", zegt Palmen.

Op het nieuwe pand heeft Jongeneel even moeten wachten. Ze zouden 1 oktober al verhuizen, maar door tegenslagen met de bouw is dat niet gelukt. In februari hoopt de vestigingsmanager dat de verhuizing rond is. Dan moet al het hout op de goede plek in het nieuwe magazijn liggen en is ook het kantoor, dat nu nog op de oude locatie zit, over.

Meer bedrijven

Jongeneel is niet het enige bedrijf dat plaats moet maken voor de nieuwe zeesluis. Zo'n tien bedrijven moeten de Schependijk verlaten.