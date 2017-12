Duo vast voor babbeltrucs Goes en Middelburg

Hoogbejaarde bewoonster van De Bongerd slachtoffer babbeltruc (foto: Google Street View)

De politie betrapte de twee op heterdaad toen ze een woning in Arnhem overvielen. Ze worden verdacht van tientallen babbeltrucs in heel Nederland en veertig diefstallen uit woningen, waarbij ze voor enkele honderdduizenden euro's buitmaakten. Vooral hoogbejaarden waren het doelwit.

Begin oktober zouden ze in Middelburg twee keer hebben toegeslagen. Op 5 oktober in een woning aan de Noordsingel, drie dagen later werd een bewoonster van Hof ter Veste overvallen. En op 20 oktober werd een bewoonster van flat de Bongerd in Goes slachtoffer. De vrouwelijke verdachte kwam de woningen binnen door de bewoners te misleiden.

Schoonmaakhulp

De werkwijze van het duo was steeds hetzelfde, ook bij overvallen elders in het land. Ook de buit en het signalement van de vrouwelijke dader kwamen overeen. De vrouw deed zich meestal voor als een medewerkster van een zorginstelling, gemeente of schoonmaakhulp. Bij binnenkomst in de woning liet ze de deur op een kier, zodat haar partner de woning kon binnensluipen. Terwijl de bewoner of bewoonster aan de praat werd gehouden, sloop de man door het huis op zoek naar geld en sieraden. Na een paar minuten vertrok hij met de buit. De vrouw liet even later de nietsvermoedende bewoner achter.

De verdachten zijn een 34-jarige man uit Rosmalen en een 31-jarige vrouw uit 's-Hertogenbosch. Het duo zit vast in een politiecel in Middelburg.

Lees ook: