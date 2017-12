Beste oliebollenbaker van Nederland komt uit Zeeland

Bakker Werner Lodewijk (foto: Werner Lodewijk)

Bakkerij Klootwijk staat bovenaan de oliebollentest van het AD. Een paar jaar geleden was dat wel anders. De kritiek die de jury in de oliebollentest van 2010 gaf, was niet mis. "Klef, taai, vieze nasmaak van te veel citroen? Een bol zoals je hem niet wilt hebben", schreef de jury toen. Het was een wake-upcall en het roer moest om, vertelde directeur Leon van Klootwijk gisteren tegen het AD. En dus kreeg bakker Werner Lodewijk alle ruimte van zijn baas om te experimenteren.

Jury komt superlatieven tekort

Met resultaat. Langzaam maar zeker werkte de bakkerij zich naar boven. Vorig jaar belandden de oliebollen van Klootwijk al in de top 3, dit jaar dus op nummer één. "Zelfs superlatieven drukken de smaak onvoldoende uit. Wereldklasse. Diepe buiging voor de bakkersploeg van Klootwijk. Jaren dichtbij, nu de hoofdprijs", schrijft de jury.

De Zeeuwse bakker is trots op de prijs en verklapte gisteren aan RTV Rijnmond het geheim: "Je moet eigenlijk een bol hebben met een 'door-eet-effect'. Als je er eentje opeet, dan moet je zonder er bij na te denken de volgende weer pakken. Dat is de kunst."

Lees ook: