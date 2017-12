Beste oliebollenbakker van Nederland komt uit Zeeland

Bakker Werner Lodewijk (foto: Werner Lodewijk)

Bakkerij Klootwijk staat bovenaan de oliebollentest van het AD. Een paar jaar geleden was dat wel anders. De kritiek die de jury in de oliebollentest van 2010 gaf, was niet mis. "Klef, taai, vieze nasmaak van te veel citroen? Een bol zoals je hem niet wilt hebben", schreef de jury toen. Het was een wake-upcall en het roer moest om, vertelde directeur Leon van Klootwijk gisteren tegen het AD. En dus kreeg bakker Werner Lodewijk alle ruimte van zijn baas om te experimenteren.

Jury komt superlatieven tekort

Met resultaat. Langzaam maar zeker werkte de bakkerij zich naar boven. In 2013 en 2016 jaar belandden de oliebollen van Klootwijk al in de top 3, dit jaar dus op nummer één. "Zelfs superlatieven drukken de smaak onvoldoende uit. Wereldklasse. Diepe buiging voor de bakkersploeg van Klootwijk. Jaren dichtbij, nu de hoofdprijs", schrijft de jury.

Werner Lodewijk is trots op de prijs en verklapte gisteren aan RTV Rijnmond het geheim: "Je moet eigenlijk een bol hebben met een 'door-eet-effect'. Als je er eentje opeet, dan moet je zonder er bij na te denken de volgende weer pakken. Dat is de kunst."

De perfecte oliebol bakken is niet een kwestie van leren, maar vooral van doen, aldus de Zeeuwse bakker. "Je mouwen opstropen, je borst vooruit, kin omhoog en vol gas er tegenaan. Heel erg kritisch zijn op jezelf, de juiste grondstoffen en de juiste olie zoeken. Constant bezig blijven. Als je er maar genoeg tijd, energie en vooral liefde in stopt dan komt er vanzelf een heel mooi product tevoorschijn."

Tijd, energie en liefde, het geheim om de oliebollentest te winnen

De komende dagen produceert de bakkerij, die 25 filialen in Zuid-Holland en Brabant heeft, honderdduizenden oliebollen. Behalve Lodewijk, werken er nog twee Zeeuwen in de bakkerij. "Jan Verwijs uit Tholen, productontwikkelaar en m'n maatje om mee te sparren", vertelt Lodewijk. "En sinds een kleine twee maanden werkt m'n zoon ook bij de bakkerij."

