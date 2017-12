Jan Mol uit Nisse mag al zijn eieren weer verkopen

Jan Mol, kippenboer uit Nisse, gedupeerde fipronil schandaal (foto: Omroep Zeeland )

In augustus werd in de eieren uit een van de twee stallen fipronil gevonden. Het hele bedrijf ging op slot en ruim 11.000 kippen moesten worden geruimd. Na twee weken mochten de eieren uit de andere, niet-besmette stal weer worden verkocht. Pas vijf maanden later kwam dat verlossende antwoord ook voor zijn andere stal.

Grondig schoonmaken was niet genoeg

Nadat hij zijn stal drie keer had schoongemaakt met waterstofperoxide, konden de kippen weer terug in de stal. Twee weken geleden nog zei de boer dat hij verwachtte dat hij de eerste maanden de eieren van zijn kippen zou moeten weggooien. "Fipronil is zo'n hardnekkig spul. De kippen krijgen het waarschijnlijk toch nog binnen en dan komt het, zij het in kleine doses, ton in de eieren terecht."

Dat bleek mee te vallen, de eerste eieren zijn getest en bevatten geen fipronil. Sinds deze week kan de boer de eieren van alle 21.000 kippen weer verkopen.

Nu de mest nog

Ook de mest van de dieren mocht hij de afgelopen tijd niet op de normale manier verwerken. Die moet opgeslagen worden in containers. "De mest wordt nog onderzocht, de uitslag daarvan is nog niet binnen. Dat is nog even afwachten." De boer liep door de fipronilcrisis een schade op van ruim 100.000 euro.

Kippenboeren naar de rechter

Twee weken geleden kwam de boer nog in het nieuws toen hij samen met twee andere Zeeuwse pluimveehouders, de LTO en collega's uit het hele land de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit aanklaagde. Volgens hen was de NVWA op de hoogte van het gebruik van fipronil, zonder de sector de kans te geven zich daartegen te wapenen

