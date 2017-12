Dit zijn de populairste Zeeuwse foto's van 2017

Dagelijks plaatst Omroep Zeeland de mooiste Zeeuwse foto's op Instagram. Deze dertien foto's kregen in 2017 de meeste likes.

Meteen de mooiste Zeeuwse foto's in je tijdlijn? Volg Omroep Zeeland op Instagram.

13. Lange Jan

Net voor de zon op 21 november onder ging, maakte Anneke van den Dries deze foto van Lange Jan. Dat was op het juiste moment: de toren springt eruit tegen de donkerblauwe achtergrond. De foto is goed voor 504 likes.

12. Storm!

Op 13 september raasde er een storm over Zeeland. @bianca_mbbm besloot niet binnen bij de kachel te zitten, maar met haar camera naar de kust te gaan. Met deze foto en 508 likes als resultaat.

11. Donkere wolken

Een passerend schip, een vuurtoren en een donkerblauwe lucht. Meer heb je niet nodig voor een prachtige foto. Roger Joos maakte deze foto in Westkapelle en kreeg 521 likes.

10. Donders!

Op 10 augustus heeft het KNMI code geel afgegeven vanwege onweer- en regenbuien. @zeeuwsefotograaf reed naar Kattendijke en wist op het juiste moment de knop van haar toestel in te drukken. Naast een prachtige foto leverde het 519 likes op.

9. Goedemorgen

Nergens is een zonsopkomst zo mooi als in Zeeland. Hanneke JL maakte deze foto op 17 november en kreeg 519 likes.

8. Zeelandbrug

De ene foto van de Zeelandbrug is de andere niet. Door de donkere wolken en mist kreeg deze foto van Jaco Verburg een mysterieus effect én 549 likes.

7. Gespiegeld in het water

Deze kerk in Heinkenszand was na een flinke regenbui twee keer te zien. Later zagen we pas dat @renataelenbaas de foto (bewust) ondersteboven op internet had geplaatst. Een bijzonder effect en 565 mensen gaven een like.

6. Paarden bij zonsopkomst

De combinatie mist en zonsopkomst levert geregeld mooie foto's op. Dat dacht Hans Huvers ook toen hij met zijn camera in Sint Laurens was. De weglopende paarden zorgde voor een extraatje. Veel mensen vonden het mooi: de foto kreeg 584 likes.

5. Christmas lights

Goes was op 7 december al helemaal in kerstsferen. De foto van @ronnie.63 kreeg 611 likes.

4. Schip bij Bath

Op 14 augustus trok het gestrande schip bij Bath veel bekijks. Bij laagwater liepen mensen naar het schip toe. @pilot_frans wist dat op een bijzondere manier vast te leggen. De foto levert 631 likes op.

3. Somewhere over the rainbow

Een regenboog boven de Oosterschelde. Het zeilschip maakt de foto af. Jacqueline SInke maakte de foto op 20 november en kreeg 644 likes.

2. Onweer in het dak van je auto

Corina Smit had tijdens een onweersbui geen statief bij, dus zette ze haar camera op het dak van haar auto. Met een verrassend effect: de bliksem spiegelt in het dak. De foto heeft 709 likes.

1. Zeelandbrug

De mooiste Zeeuwse foto is van Brabander @mvbakom. Met de foto won hij al de prestigieuze fotowedstrijd 2017 van National Geographic in de categorie Landschap. Het blijkt ook de populairste foto onder de volgers van Omroep Zeeland op Instagram: 841 likes.

Wil je jouw foto bij Omroep Zeeland op Instagram terugzien? Gebruik #omroepzeeland of stuur je foto naar Verzeeuwigd.