'Wij zijn de ogen en oren op de Westerschelde'

Op de verkeerscentrale Vlissingen legt verkeersleider Maarten Platje uit wat hij doet. "Wij houden de Westerschelde in de gaten. Die is in verschillende zones ingedeeld. Het Nauw van Bath bijvoorbeeld wordt door de verkeerscentrale Zandvliet bij Antwerpen in de gaten gehouden." Nederland en Vlaanderen werken heel nauw samen om gezamenlijk de gehele Westerschelde te monitoren. Platje: "Dat betekent dus dat toen die schepen in het Nauw van Bath vastliepen, wij dat gelijk wisten. Ook dat er geen gevaarlijke stoffen aan boord waren. Wij konden het opvarende scheepsverkeer inlichten dat er problemen waren en dat coördineren."

Op 21 december 2005 werd het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer-verdrag tussen Nederland en Vlaanderen gesloten. Daarin is afgesproken dat Nederland en Vlaanderen nauw samenwerken om een vlotte en veilige scheepvaart op de Westerschelde en de aanloopgebieden in zee mogelijk te maken. De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit zorgt daar dagelijks voor. Dat doen ze door de coördinatie van de Vlaamse verkeerscentrales in Zeebrugge en Zandvliet en de Nederlandse centrales in Vlissingen, Terneuzen en Hansweert.

Aan boord van de patrouilleboot RWS79 van Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio Zeeland spreken we kapitein Peter Franssens. "Wij zijn de ogen en oren voor de verkeerscentrales op de Westerschelde." Rijkswaterstaat is 24 uur per dag, zeven dag per week alert op het water.

De stranding van de tanker Seatrout in het Nauw van Bath (foto: Rijkswaterstaat)

Als we richting het Nauw van Bath varen, waar de twee schepen in augustus en september vastliepen, legt Franssens uit dat die bocht lastig is. "Van oudsher is het een beruchte bocht. Doordat met name de schepen meer diepgang hebben en steeds groter worden, moet er extra worden opgelet in de bocht."

Incidenten worden veel voorkomen

"De Westerschelde is veilig, incidenten zijn nu eenmaal niet te voorkomen", zegt Franssens. Verkeersleider Maarten Platje beaamt dat. "Wat wij doen is de Westerschelde zo goed mogelijk in de gaten houden en als er iets dreigt te gebeuren, in te grijpen. Zo wordt al een heleboel voorkomen. Schepen met gevaarlijk stoffen worden ook extra in de gaten gehouden en krijgen vaak een aangepaste vaarroute, met minder scheepvaart in de buurt bijvoorbeeld. Maar incidenten zijn nooit helemaal uit te sluiten."

