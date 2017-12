Bedrijven maken plaats voor nieuwe sluis

Inmiddels is alle grond die nodig is om de sluis te bouwen in het bezit van het project Nieuwe Sluis Terneuzen. De voormalige grondeigenaren hebben, na schadeloosstelling, vrijwillig afstand gedaan van hun grond.

'Moeilijke gesprekken'

"Dat zijn in het begin behoorlijk moeilijke gesprekken geweest," legt omgevingsmanager Harm Verbeek uit. "Je moet dan aan bedrijven die daar al jaren zijn gevestigd, melden dat ze weg moeten. Dat willen ze in eerste instantie natuurlijk niet. Met bepaalde bedrijven zijn we zelfs tot aan de Raad van State bezig geweest."

Uiteindelijk zijn alle betrokkenen tot inkeer gekomen en is met elk bedrijf afzonderlijk een afspraak gemaakt. Zo legt Vermeulen's Jachtwerf de werkzaamheden neer en heeft Troost Mechanical Service onderdak gevonden bij het Maintenance Value Park in Terneuzen. Het Rijkswaterstaatgebouw is afgebroken maar wordt opnieuw opgebouwd in Kloetinge en een meerdere andere bedrijven zitten nu tijdelijk in een bouwkeet.

De Schependijk in Terneuzen ligt er al verlaten bij (foto: Omroep Zeeland)

Door de leegloop van bedrijven ligt de Schependijk aan de rand van het sluizencomplex in Terneuzen er al stilletjes bij. Houthandel Jongeneel is daar momenteel druk bezig met de verhuizing naar de Koegorspolder in Terneuzen. Oliehandel De Lege is al tijdelijk naar de Beneluxweg gegaan, alleen de technische dienst van Multraship blijft nog tot medio 2020 zitten.

Sloop en sanering

De kleine voorbereidingen voor de bouw van de zeesluis zijn inmiddels afgerond. In 2018 staan de grote werkzaamheden op het programma. Vanaf 1 maart start de aannemer met de sloop van de gebouwen en de sanering van de Schependijk. Dan zijn de vleermuizen net vertrokken en de broedvogel nog niet gearriveerd. Daarna kan de nieuwe damwand worden aangelegd.

