Vrouw gewond na aanrijding met afslaande auto Lewedorp

In Lewedorp is vanmorgen een 49-jarige vrouw gewond geraakt. Ze reed met haar auto over de Postweg toen een andere automobilist de weg opdraaide. Mogelijk zag de afslaande bestuurder de vrouw over het hoofd.

Het ongeluk gebeurde vanochtend op de Postweg bij Lewedorp. (foto: HVZeeland) Beide auto's belandde na het ongeluk half in de sloot. De vrouw is door de brandweer uit haar auto gehaald en met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.