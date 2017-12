Vuurwerkverkoop gestart: 'eindelijk mag het weer'

In Vogelwaarde kwamen vandaag al veel mensen hun pakket ophalen of samenstellen. "En het is nu nog rustig", vertelt verkoper Eric Buysse. Hij verwacht de grote drukte pas zaterdag. "Mensen komen zelfs vanuit België hierheen voor hun vuurwerk."

Kinderen

Onder de kopers zijn ook flink wat kinderen. "Ik hou van de knallen, maar ook van mooi vuurwerk", vertelt een meisje. Een jongen wil vooral dat het er mooi uitziet, maar stiekem vindt hij de knallen ook wel leuk. De kinderen kunnen niet wachten tot oudejaarsavond. "Ik vind het geweldig als je al die pijlen de lucht in ziet gaan", vertelt een meisje. Haar zusje is het daar niet mee eens. Zij blijft liever binnen.

Kwaliteit

Hoewel de laatste jaren veel discussie is over het afsteken van vuurwerk, ziet Buysse de populariteit niet afnemen. "Mensen geven meer geld uit, soms wel tot duizend euro per klant", vertelt Buysse. "Je ziet dat mensen overduidelijk voor kwaliteit kiezen. Daar willen ze wel meer voor betalen."

