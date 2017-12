Hoe denken bewoners van de Vlissingse Bloemenbuurt nu over oud en nieuw?

Diny van Kerkvoorde woont al jaren in de Bloemenbuurt en maakte de rellen van dichtbij mee. "Het leek hier wel oorlog. Ik heb gezien dat de brandweer werd tegengehouden toen ze een brand wilden blussen. En de ME stond hier voor m'n deur. Volwassen mensen stonden te huilen. Het was behoorlijk heftig."

Thuisblijven of weggaan?

Over de komende jaarwisseling heeft Diny van Kerkvoorde dubbele gevoelens. "Ik ben gevraagd om bij mensen oud en nieuw te vieren, maar weet niet wat ik moet doen. Weggaan en afwachten hoe m'n huis eruitziet als ik terugkom? Of thuisblijven en alles over me heen laten komen? Ik vind het best spannend eerlijk gezegd."

Hannie de Pooter is actief in het buurtpreventieteam, deze dagen lopen ze extra rondes door de wijk (foto: Omroep Zeeland)

Hannie de Pooter woont al dertig jaar in de wijk. "Ik heb wel zin in oud en nieuw! Op het ogenblik is het vrij rustig. De maatregelen die zijn genomen werken wel denk ik. Brandgangen zijn afgesloten, er is een nieuwe camera geplaatst en er hangen kettingen langs de stoepen."

Positieve reacties op maatregelen

Ook hebben straatwerkers van ROAT meer contact gezocht met jongeren in de wijk en is er een jeugdhonk geopend. Ook Hannie de Pooter draagt haar steentje bij. "Ik ben actief in het buurtpreventieteam. We maken deze dagen een extra rondes door de wijk. Ik hoor veel positieve reacties op de alle maatregelen die zijn genomen onder de bewoners."