Zeeland wordt wakker: Bloemenbuurt, gladheid en stadswandeling

(foto: Heiko Strietman / Omroep Zeeland)

Nieuwjaarsrellen Bloemenbuurt

De één heeft er zin in, de ander vindt het spannend. Bewoners van de Bloemenbuurt in Vlissingen zijn verdeeld over de jaarwisseling. Een jaar geleden ging het helemaal mis. Er werden auto's in brand gestoken, ramen ingegooid en hulpverleners belaagd.

Lees ook:

Strooiwagens gaan de gladde wegen te lijf. (foto: Omroep Zeeland)

Gladde wegen

De weer- en verkeersdiensten waarschuwen dat de wegen glad kunnen zijn door ijzel. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor Zeeland. De waarschuwing duurt tot 10.00 uur vanochtend.

Lees ook:

(foto: Omroep Zeeland)

Veere by light

Tientallen ouders en kinderen liepen donderdagavond mee met een sfeervolle stadswandeling door Veere. Met een lampion in de hand ging de tocht onder andere langs een echte walviskaak uit de achttiende eeuw.

Lees ook:

Vuurwerk (foto: Omroep Zeeland)

Vuurwerkverkoop

Liefhebbers van vuurwerk kunnen vanaf gisteren vuurwerk kopen. De verkoop is dit jaar een dag eerder gestart, omdat 31 december op een zondag valt en winkels dan geen vuurwerk mogen verkopen. Tot en met zaterdag mogen er dus weer potten, pijlen en boxen vol sier- en knalvuurwerk verkocht worden.

Lees ook:

Uitzicht over het Veerse Meer. (foto: Door Adrie Gideonse)

Weer

Vanaf zee wordt het vanochtend bewolkt en tegen de middag gaat het regenen. Misschien valt er eerst even wat natte sneeuw. De wind is zuidelijk en matig tot vrij krachtig, aan zee af en toe krachtig, 6 Beaufort. Later vanmiddag of vanavond bereikt de temperatuur het maximum van 6 tot 7 graden.