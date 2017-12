Warmste Oudejaarsdag ooit in aantocht

(foto: Otto Vosveld)

De weersverwachting voor Oudejaarsdag staat in schril contrast met de temperaturen die vorig jaar gemeten werden in Zeeland. Het meetstation van het KNMI in Westdorpe registreerde toen een gemiddelde temperatuur van net iets onder de nul graden. Het jaar daarvoor - in 2015 - werd het 8 graden. De normale temperatuur in december is rond de 4 graden.

Sombere maand

Verder schrijft Weeronline dat zonliefhebbers "een waardeloze" maand beleefden. "Met gemiddeld over het land slechts 33 uur zon tegen 49 normaal wordt december 2017 de somberste decembermaand sinds 1993." Vlissingen was met gemiddeld 45 uur zon deze maand "het minst somber", aldus Weeronline.