Deel dit artikel:











Politie start onderzoek na autobrand Terneuzen

De politie is een onderzoek gestart naar een autobrand vannacht in Terneuzen. Een voertuig brandde rond 04.00 uur uit voor een woning in de 1e Verbindingsstraat. De politie gaat uit van brandstichting.

(foto: Omroep Zeeland) Schade De eigenaar van de auto ontdekte dat zijn wagen in brand stond, toen hij wakker schrok van een harde knal. Toen hij uit het raam keek, zag hij de vlammen uit zijn auto slaan. De brandweer heeft het vuur geblust. De ruiten van enkele woningen hebben brandschade opgelopen. De auto is door de politie meegenomen voor verder technisch onderzoek.