Val Van de Ven is hét Zeeuwse Sportmoment van 2017

Van de Ven bleef in de Facebook-verkiezing Rick van Drongelen ruimschoots voor. De afgelopen periode konden mensen stemmen via de Facebookpagina van Omroep Zeeland Sport. Ruim elfhonderd mensen deden dat.

Zeeuws Sportmoment 2017

Uitslag 1. Nancy van de Ven mist wereldtitel motocross 850 stemmen 2. Transfer Rick van Drongelen naar Hamburger SV 136 stemmen 3. Penaltysoap Lisse-Hoek 70 stemmen 4. Terugkeer enige Zeeuwse profkoers: Tacx Pro Classic 54 stemmen

Nancy van de Ven (foto: Omroep Zeeland)

Val Nancy van de Ven Zeeuws Sportmoment 2017

Van de Ven is momenteel is Spanje. Daar raakte ze op Eerste Kerstdag zwaar geblesseerd tijdens de training. Van de Ven liep een dubbele beenbreuk (scheen- en kuitbeen) op, waardoor ze lange tijd uit de roulatie is. Ze hoopt op tijd fit te zijn voor de eerste wedstrijd voor het wereldkampioenschap in april.

Nog een keer onder het mes?

In januari wordt duidelijk of Van de Ven nog een keer onder het mes moet. "Dan moet ik naar België voor een extra scan. De dokter wil het nog een keer bekijken. Hij zei dat de breuk niet goed maar ook niet slecht was. Misschien moet ik dus nog een keer geopereerd worden", aldus Van de Ven, die zeker twee a drie maanden uitgeschakeld is.

