Traditie 'racen zonder uitlaat door Arnemuiden' aan banden gelegd

Het racen op de Steigerweg is verboden tijdens de jaarwisseling. (foto: Omroep Zeeland)

Racen

Het is een diepgewortelde traditie in Arnemuiden: op 31 december gaan bij de meeste brommers en scooters de uitlaten eraf en het gas erop. De driehoek (politie, gemeente en Openbaar Ministerie) gedoogden die praktijken altijd, maar schaffen dit jaar het racen op de Steigerweg af. Dat was de enige straat waar geen snelheidslimiet gold voor de brommers en dus geracet mocht worden.

De driehoek schaft het racen af, omdat het volgens een woordvoerder van de gemeente onveilig is. Het overlegorgaan is van mening dat als ze het racen op de Steigerweg blijven tolereren ze medeplichtig zijn als er iets gebeurt. Het racen zou in de toekomst wel weer georganiseerd kunnen worden, maar dan als evenementsvorm. "Dan kunnen we veiligheidsmaatregelen nemen die in acht genomen moeten worden", aldus de woordvoerder.

Zonder uitlaat

Het rijden zonder uitlaat wordt nog wel gedoogd, maar de tijden zijn wel verscherpt. Voorgaande jaren mocht er van zonsopgang tot zonsondergang zonder uitlaat gereden worden. Deze jaarwisseling mag de brommer zonder uitlaat pas om 13.00 uur de weg. Dat is onder andere gedaan, omdat Oudjaar op een zondag valt en er dus verschillende kerkdiensten zijn.

Lees ook: