Bevolkingscijfers 2017: meer Zeeuwen dan ooit

Alle cijfers in dit bericht zijn gebaseerd op gemeentelijke opgaven per 28 en 29 december. Veranderingen in de burgerlijke stand in de allerlaatste dagen van het jaar zijn dus nog niet verwerkt.

Het jaar 2017 wordt nu afgesloten met een voorlopige stand 382.409 inwoners, dat zijn er 755 meer dan een jaar geleden. Vooral Goes (+404), Middelburg (+307) en Reimerswaal (+208) dragen bij aan die groei.

Sluis

De gemeente Sluis heeft in Zeeland de grootste klap opgelopen: 128 mensen minder. Binnen deze gemeente is het Breskens dat met 47 inwoners minder het sterkst de krimp voelt.

In Terneuzen, de grootste gemeente van Zeeland, is het inwonertal het afgelopen jaar met 113 afgenomen. Jaar in jaar uit krimpt Terneuzen, met ongeveer dezelfde snelheid als dit jaar. Vooral de kernen Sluiskil en Koewacht gaan achteruit. Het probleem in deze gemeente is de vergrijzing. Er zijn in het afgelopen jaar veel minder kinderen geboren (221) dan dat er mensen zijn overleden. Alleen het kleine vestigingsoverschot geeft nog een positieve impuls aan Terneuzen.

Verder was er een afname in Noord-Beveland (-78), Schouwen-Duiveland (-66) en Vlissingen (-4)

Veel mensen verhuizen naar Goes (foto: OZ)

Het geheim achter het succes van Goes is vooral het vestigingsoverschot. Dat wil zeggen dat zich veel meer mensen in Goes hebben gevestigd dan dat er zijn vertrokken: 445 extra mensen. Dat compenseert voldoende voor het kleine sterfte-overschot in de Ganzenstad: er zijn 41 meer mensen overleden dan dat er kinderen zijn geboren.

Reimerswaal

De groei van 202 inwoners in het afgelopen jaar in Reimerswaal is vooral te danken aan het grote geboorte-overschot in deze gemeente. Er werden 158 baby's meer geboren dan dat er mensen overleden. Er werden in totaal 317 kinderen geboren, van wie de meesten (96) in Yerseke.

Toename/afname

Trend

De dalende trend in Terneuzen en Vlissingen is al jaren aan de gang. De groei van Middelburg is niet altijd gelijkmatig geweest, maar die van Goes wel.