Jongeren naar HALT voor te vroeg afsteken vuurwerk

Jaarlijkse verkoop

Vier jongeren in Vlissingen, vier in Arnemuiden en twee in Meliskerke werden betrapt op het te vroeg afsteken van vuurwerk. Zij krijgen in overleg met hun ouders een HALT-verwijzing of een boete.

Gisteren is de jaarlijkse verkoop van vuurwerk gestart. Dat is dit jaar een dag eerder, omdat 31 december op een zondag valt en winkels dan geen vuurwerk mogen verkopen. Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december vanaf 18.00 uur 's avonds.

Huiszoekingen

De politie deed gisteren ook twee huiszoekingen in Vlissingen en Middelburg. Er waren aanwijzingen dat in twee woningen vuurwerk opgeslagen zou liggen, maar er werd niets aangetroffen.

In Arnemuiden hadden agenten meer geluk. Ze troffen in een woning 2,7 kilo illegaal vuurwerk aan. Het betrof vuurwerk van de lichtste categorie. Het vuurwerk is in beslag genomen en de verdachte heeft een boete gekregen.

