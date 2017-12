Meer politie op de been bij jaarwisseling in Vlissingen

Vorig jaar ging het helemaal mis in de Vlissingse Bloemenbuurt in de nacht van oud op nieuw. Een groep van zo'n 25 jongeren belaagden hulpverleners met stenen en vuurwerk, staken meerdere auto's in brand en vernielden ramen en deuren.

Dit jaar moet dat anders, vindt burgemeester Bas van den Tillaar. "We zijn letterlijk op 2 januari al begonnen met het nemen van maatregelen in de Bloemenbuurt. Zo hebben straatcoaches contacten met jongeren gelegd en is er een jeugdhonk geopend."

Hard optreden als het moet

Ook zijn er specifieke maatregelen voor de jaarwisseling genomen. "Er zijn mensen die een gebiedsverbod gekregen hebben om zich met oud en nieuw in het gebied te begeven. Ook moeten zij zich melden bij het politiebureau. Ik hoop dat mensen zich veilig voelen en er een feest van maken. Maar als er hard opgetreden moet worden, dan doen we dat. Er is meer politie op de been in de stad dan vorig jaar."

De gemeente Vlissingen heeft deze maatregelen genomen om de situatie in de Bloemenbuurt te verbeteren. Maatregelen lange termijn:



- kettingen langs de stoepen geplaatst

- wijktafel waarin bewoners meepraten

- buurtpreventieteam patrouilleert door de wijk

- jeugdhonk geopend voor jongeren

- brandgangen afgesloten met hekken

- nieuwe camera's geplaatst

- verkeersremmende maatregelen genomen Maatregelen tijdens jaarwisseling:



-samenscholingsverbod

-gebiedsverbod voor overlastgevers

-meldingsplicht overlastgevers bij politie

-meer politie op de been in de stad

Brandgangen in de Bloemenbuurt zijn afgesloten met hekken (foto: Omroep Zeeland)

Het aantal relschoppers dat zich uiteindelijk voor de rechter moest verantwoorden is volgens het Openbaar Ministerie bedroevend laag. Doordat er gelijktijdig een gaslek was in Nieuw- en Sint-Joosland was er in Vlissingen minder politie op de been. "Helaas hebben we moeilijk onze vinger kunnen leggen op de echte relschoppers."

'Kleinere boefjes'

Van de 25 jongeren zijn er in de loop van de tijd zes aangehouden en uiteindelijk zijn slechts twee verdachten vervolgd. "De echte boeven hebben we niet kunnen vangen, alleen wat kleinere boefjes. Zij moeten nog terecht staan voor brandstichting," aldus het OM.

Om herhaling van de nieuwjaarsrellen te voorkomen zijn er dit jaar dus hekken en extra camera's geplaatst. Maar alle extra maatregelen ten spijt houden veel buurtbewoners van de Bloemenbuurt hun hart vast.

Lees ook: