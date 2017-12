Tbs van Terneuzense zedendeliquent met twee jaar verlengd

Rechter in de rechtbank (archief) (foto: OZ)

De Terneuzenaar heeft in 2006 naast een celstraf ook tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen voor meerdere aanrandingen en een verkrachting eind 2005 in Terneuzen en Hoek. Hij is veroordeeld voor het aanranden van zeker dertien meisjes en jonge vrouwen en de verkrachting van een destijds 17-jarig meisje.

Op zoek naar slachtoffers

De Terneuzenaar verklaarde later dat hij vaak 's avonds ging fietsen, op zoek naar slachtoffers. Hij deed dat bewust pas als het donker was, om zo de pakkans te verkleinen. Als hij een meisje zag fietsen, achtervolgde hij haar, op zoek naar een goede plek om haar aan te randen. Veel van zijn slachtoffers durfden na de aanranding lange tijd niet meer alleen over straat.

Minstens één keer bleef het niet bij aanranding. Bij de brug van Sluiskil trok hij het 17-jarige meisje van haar fiets, waarna hij haar meerdere malen op brute wijze verkrachtte. Hij werd kort daarna aangehouden, dankzij het gedetailleerde signalement dat het 17-jarige meisje de politie heeft gegeven.

Gewelddadige porno

De nu 35-jarige Terneuzenaar stond tot voor kort op de lijst voor een re-integratietraject, waarbij hij onder begeleiding zou worden klaargestoomd om terug te keren naar de samenleving, maar onlangs werd hij betrapt met gewelddadige porno op zijn mobiele telefoon. Daar kwamen zijn begeleiders achter bij een controle.

In de video's op zijn telefoon zaten ook verkrachtingsscènes. Daarmee overtrad hij de voorwaarden van zijn behandeling, waarna tijdelijk al zijn verloven werden ingetrokken en hij van de lijst voor het re-integratietraject werd gehaald.

Advies begeleiders

Volgens zijn begeleiders is er een kans dat de Terneuzenaar opnieuw toe zou slaan als hij weer op vrije voeten zou komen, daarom adviseren zij om zijn tbs met de maximale duur te verlengen: twee jaar dus. Het OM en dus ook de rechter volgen dat advies.

Het verzoek van de Terneuzenaar om al na een jaar opnieuw beoordeeld te worden heeft de rechter naast zich neergelegd. Hoewel hij in het bezit was van gewelddadige porno en gestopt is met de libido-remmende medicatie, vindt de verdediging dat de Terneuzenaar grote stappen voorwaarts heeft gemaakt, maar daar ging de rechter niet in mee. Wel wordt het verzoek van de Terneuzenaar ingewilligd om ook bij een andere tbs-kliniek geobserveerd te worden.