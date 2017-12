Deel dit artikel:











Auto belandt in de sloot

Een automobiliste is vandaag in Vlissingen met auto en al in een sloot beland.

Auto in de sloot (foto: HV Zeeland) De bestuurster raakte rond 13.20 uur door een onbekende oorzaak van de weg bij een rotonde op de Sloeweg, vlakbij de Govert Flincklaan. De vrouw wist op eigen kracht uit haar wagen te komen. Ambulancepersoneel heeft haar voor de zekerheid nagekeken. Daarna kon ze gewoon naar huis.