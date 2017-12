Tot nu toe 470 meldingen over vuurwerkoverlast

Resten vuurwerk op straat (foto: Omroep Zeeland)

Voor het zesde jaar op rij is dinsdag, Tweede Kerstdag, het Meldpunt Vuurwerkoverlast gelanceerd. Bij dat digitale loket kan iedereen terecht met klachten over schade of overlast. "Dat is een dag eerder dan normaal", zegt Bruring, "omdat oudejaarsdag op zondag valt en er dan geen vuurwerk verkocht mag worden."

Meldpunt Vuurwerkoverlast registreerde tot nu toe 470 klachten

Vuurpijlen op hond

Voornaamste klachten gaan over de enorme knallen van het vuurwerk en de overlast voor dieren. Niet alleen voor de dieren die binnen zijn en schrikken, maar ook voor dieren die uitgelaten worden, vertelt Bruring. ,,Er is zelfs een klacht van een man die zijn hond uitliet en vroeg of de jongens rekening met de hond willen houden en vervolgens kreeg de hond vuurpijlen op hem afgeschoten," Of die jongeren zijn opgepakt door de politie weet Bruring niet.

Het meldpunt is een initiatief van 30 lokale fracties van GroenLinks waarvan er zes actief zijn in Zeeland. GroenLinks pleit al jaren voor een verbod op consumentenvuurwerk. Door jaarlijks via het meldpunt vast te leggen hoeveel last mensen ervan hebben wil de partij aantonen dat vuurwerk dringend aan banden moet worden gelegd.

Tot 3 januari

Rond de vorige jaarwisseling kwamen uit Zeeland bij het meldpunt 1288 klachten binnen. Bij vuurwerkoverlast.nl kan de overlast van dit jaar worden gemeld tot 3 januari 2018.

Lees ook: