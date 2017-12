Deel dit artikel:











Eigenaar gezocht van eenogige poes die meeliftte onder de motorkap

Op Facebook is een zoektocht gaande naar de eigenaar van deze kat, die per ongeluk vanuit Schuddebeurs is meegelift in de auto van een vrouw uit Noord-Holland. Monique Boot uit Hoofddorp rook toen ze thuis aankwam een brandlucht en toen ze onder de motorkap keek vond ze daar deze poes. Het dier is niet gechipt.

Eigenaar gezocht van deze meeliftende eenogige poes (foto: Monique Boot uit Hoofddorp) Behalve een verschroeide vacht en wat brandwonden aan haar achterlijf lijkt ze weinig te mankeren. Ze heeft wel een dicht oog, maar volgens Boot lijkt het erop dat het om 'oud zeer' gaat. Oud en mager Verder is ze al wat ouder en aan de magere kant. Tot de eigenaar opgespoord kan worden, wordt de poes opgevangen bij het asiel in Zandvoort, waar ze door door een dierenarts aan haar brandwonden wordt behandeld. Dit is niet de eerste keer dat een kat meelift en zo onvrijwillig een lange reis maakt. Zo werd onlangs de vermiste Zierikzeese poes Tijger teruggevonden bij Düsseldorf. Deze eenogige poes onder de motorkap legde hemelsbreed een afstand van ongeveer 85 kilometer af van Schuddebeurs naar Hoofddorp, maar Tijger werd hemelsbreed op een afstand van 200 kilometer teruggevonden. Lees ook: Vermiste poes uit Zierikzee teruggevonden in Duitsland