Massimo Tutti levert tweede single af

Ook deze tweede single barst van de 'retrosound'. Maxim: "Ik ben een enorme fan van de jaren zestig van spyfy films en series. met name de muziek die daabij hoort: een bepaald gitaargeluid, veel blazers, freaky orgeltjes en dat soort werk."

Als het gaat om de keuze tussen live-optredens en studiowerk heeft Maxim een duidelijke voorkeur voor de studio: "Ik heb een haat-liefde-verhouding met live spelen. Mijn kracht zit veel meer in het componeren, het maken van muziek, de creatieve component. Daar ben ik ook beter in dan in gitaar spelen. Ik heb een eigen studio. Naast de muziek doe ik ook al het grafische werk. Ik ben wel allround."

Massimo Tutti op bezoek in de Muziekmiddag met Elias den Hollander (foto: Omroep Zeeland)

Als Maxim S. Calda is hij lid van het Middelburgse trio Tuxedo Bandido. Die band staat voorlopig op een laag pitje. Maxim: "Ik denk eigenlijk dat ik wel kan stellen dat Tuxedo Bandido niet echt meer bestaat. Wie lieten dat een beetje in het ongewisse, maar op dit moment hebben wij geen actieve plannen. Ik voorzie ook niet dat dat nog terugkomt."

Massimo Tutti is een verzonnen personage, een secret agent die allerlei avonturen meemaakt. In de video maakt hij gebruik van eigen beelden van vakanties op Cuba en de Caribbean. Massimo gaat nog vele avonturen tegemoet: Het plan is om de avonturen van Massimo Tutti te bundelen op één virtuele soundtrack: The Dark Rum Files."

De tijd van echt willen doorbreken is voor Maxim wel voorbij. "Je hoopt altijd dat je meer mensen kan bereiken, dat het een sneeuwbaleffect krijgt. Dat je wat meer gedraaid wordt, maar dit is muziek die niet voor iedereen is weggelegd. Je moet het van een doelgroep hebben, maar als die groter wordt, is dat heel fijn en een realistischer doel."

