Zeeland ook paradijselijk voor zeehonden

Het gaat zelfs zó goed met de zeehond, dat er dus ook steeds meer meldingen binnenkomen van gevonden zeehonden. En dat betekent dat hulp soms even op zich laat wachten. Maar zelf in actie komen om zo'n pluizige zeehondenpup te redden is niet handig. "Ze hebben al snel sterke tanden", aldus Albert Dijkstra. "Die zijn ontworpen om grote vissen door te kauwen, met je hand zullen ze dus ook geen enkele moeite hebben."

Kom je tijdens het wandelen een zeehond (of ander zeedier)? Dit is wat je moet doen: Bel de Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren op 088 - 27 477 95 Blijf op afstand, zeehonden zien er schattig uit, maar zijn gevaarlijke roofdieren Houd honden en andere mensen uit de buurt

De komende tijd worden pups van de grijze zeehond geboren. Die worden drie weken door hun moeder gezoogd en daarna door haar achtergelaten in de duinen. Ze verliezen hun vacht, vallen wat af en kruipen vanzelf naar zee. "Zo werkt de natuur", legt Dijkstra uit. "We krijgen veel meldingen van mensen die zich zorgen maken om zo'n pup, maar dat is nergens voor nodig. Ze redden zich bijna altijd prima zelf."

