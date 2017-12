Dit was 2017: de meest gelezen artikelen op omroepzeeland.nl

Januari

Ongeveer 25 jongeren hebben tijdens de jaarwisseling in Vlissingen de brandweer en politie met stenen en vuurwerk belaagd. De ruiten van twee politiewagens sneuvelden en een brandweerauto raakte beschadigd. Eén van de buurtbewoners zegt een dag later: "het leek wel oorlog."

Voor één Zeeuw begon 2017 wel heel goed: hij of zij heeft de halve hoofdprijs van de Staatsloterij gewonnen. De prijs van dertig miljoen viel op twee halve staatsloten. De andere winnaar komt uit Gelderland. Ook in de Meerkoetstraat in Zierikzee kon gejuicht worden: de deelnemers van de Postcodeloterij in die straat delen 100.000 euro met elkaar.

In Goes werd in januari de lesauto van een rijschoolhouder in beslag genomen door de politie. Het bleek dat de man een belastingschuld open had staan en niet bevoegd was om rijles te geven.

En wist je dat Zeeuwse basisschoolkinderen de braafsten van Nederland zijn? Dat is af te leiden uit de cijfers van de Onderwijsinspectie over het aantal schorsingen van leerlingen.

Februari

Begin februari komt een 32-jarige vrouw om bij een ongeluk op de A58. Vanwege dat ongeluk is de snelweg urenlang afgesloten geweest. In de nacht van 11 op 12 februari zijn twee mensen om het leven gekomen op de Zeeuwse wegen. Later in de maand overlijdt een 18-jarige vrouw na een eenzijdig ongeval in Axel.

In Hoofdplaat is een 17-jarige jongen overleden bij een ongeluk in een schuur. De jongen was aan het knutselen met munitie. Volgens de politie ontstond een explosie en daarna een felle brand. Op het Zwin College in Oostburg werd een herdenkingsruimte ingericht.

Omroep Zeeland maakt een filmpje voor de nieuwe president van de Verenigde Staten van Amerika, Donald Trump. Op internet doen verschillende introductievideo's de ronde, maar de president moet natuurlijk wel het beste stukje van de hele wereld leren kennen: Zeeland.

Isabel Provoost is tweede geworden bij The Voice of Holland. Bij de ontknoping moest ze het afleggen tegen de Brabantse Pleun Bierbooms. Coach Sanne Hans is trots op Isabel: "Toen ze de finale haalde, waren we al stomverbaasd, maar dit meisje is echt fantastisch. Ik ben gewoon gek op haar!"

​Maart

In Kapelle breekt op 4 maart een grote brand uit bij een fruitbedrijf in Kapelle. ​Bij de brand zijn honderden fruitkisten en twee loodsen in de as gelegd. Bij de brand zijn ​46 woningen ontruimd. Bewoners moesten de nacht doorbrengen bij Van der Valk Hotel Goes en Hotel Wemeldinge.

In Oostburg is bij een schietpartij een 24-jarige man doodgeschoten. In de buurt van de plek van het misdrijf zijn door nabestaanden van het slachtoffer bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken.

Tijdens een groepsvaccinatie in Oostburg hebben 12-jarige meisjes het verkeerde vaccin gekregen. De meisjes hadden moeten worden ingeënt tegen baarmoederhalskanker, maar 52 van de 55 kregen het DTP-vaccin.

De 39-jarige Karin Heuving leeft al zes jaar voor een prikkie in een villa met landgoed. "Ik had nooit durven dromen dat ik nog eens een baronesje zou worden." Zo ziet haar huis eruit:

April

Een wandelaar ontdekt bij het bos in Dishoek twee lijken. Het gaat om een echtpaar uit Middelburg dat door geweld om het leven is gekomen. De man en de vrouw laten vijf kinderen achter.

Volgens de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) van de Zeeuwse gemeenten is het verboden om met krijt op de openbare weg te tekenen. In alle gemeenten is stoepkrijten op die manier verboden.

Een lid van de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen daagt zijn eigen kerkenraad voor de rechter. De dominee, Gerrit Bredeweg, zou voormalig diaken Henk Jansen vals beschuldigd hebben van overspel. In mei oordeelt de rechter dat de kerkelijke straf voor overspel te ver ging.

Honderden Zeeuwen hebben boos gereageerd op het nieuws dat DELTA het zenderpakket fors aanpast. DELTA schrapt zenders als Eurosport, Animal Planet en TLC. Een maand later wordt DELTA op de vingers getikt omdat het zijn klanten te laat en onvoldoende heeft geïnformeerd.

Willem-Jan uit Kwadendamme zorgt voor een hype in Zeeuwse chats op WhatsApp. Willem-Jan spreekt filmpjes van Donald Trump, Shrek en Harry Potter in het Zeeuws in.

Op social media duiken verschillende beelden van Zeeuwse tulpenvelden op. Dus: vergeet de Keukenhof, voor de mooiste tulpenvelden moet je in Zeeland zijn.

Mei

Sabine Wortelboer uit Hulst is overleden. Het 15-jarige meisje kreeg een week eerder tienduizenden kaarten nadat ze bekendmaakte dat haar behandeling tegen kanker was stopgezet. Ze had zelf een oproep gedaan, omdat de artsen de hoop hadden opgegeven dat ze nog geneest van hersentumor.

De Lotto Jackpot van 25.400.000 valt op een Zeeuws Lottoformulier. De kersverse winnaar had als winnende getallen 1, 2, 5, 6, 10 en 21 en de kleur groen.

Wildplassers opgelet! In Goes plassen de muren terug. In het uitgaansgebied wordt een anti-urine coating op muren gespoten.

Juni

In Vlissingen gaat de Sloebrug omhoog met een vrouw erop. Op foto's is te zien hoe iemand met een fiets zich aan de reling vastklampt.

De vrouw klampt zich vast aan de reling (foto: Omroep Zeeland)

Snackbar Wendy's uit Goes houdt al 17 jaar de komst van de grote Amerikaanse foodketen tegen. De juriditische strijd zorgt ervoor dat het Amerikaanse Wendy's geen voet aan de grond krijgt in de Benelux.

Scholengroep Obase heeft met een strandtekening van een Zeeuwse knop een wereldrecord gebroken. De Zeeuwse knop is twaalf voetbalvelden groot.

Juli

Voor de kust van Oostende is het zeiljacht Capella uit Breskens gekapseisd. Daarbij zijn drie doden gevallen, onder wie de eigenaar van het jacht: de 79-jarige zeilfanaat en jachtenbouwer Frans Maas uit Breskens.

Een wielrenners is in Absdale overleden na een aanrijding met een auto. Een dag eerder overleed ook een wielrenner na een aanrijding in de gemeente Hulst. De automobilist reed door na het ongeluk.

Het is een komen en gaan bij een huis aan de Vlissingse Molenstraat. Het heeft alles te maken met een artikel op de Telegraaf met de kop: Horrorhuis te koop. De buren van het 'horrorhuis' zijn geschokt over de foto's op Funda.

Vlissingen kreeg op 24 juli de regen voor een hele maand. "Je kunt bij de hoeveelheden echt over een wolkbreuk spreken", zegt weerman Jordi Bloem.

Augustus

Bij Bath is op maandag 14 augustus een groot containerschip vastgelopen in Westerschelde. Rond 21.00 uur kon het schip weer losgetrokken worden. Het zorgde voor veel bekijks. Bij laagwater kon men over het strand naar het schip lopen en aanraken.

Op verschillende plaatsen in Zeeland zijn twee luide knallen gehoord. Het bleek te gaan om twee F16's die door de geluidsbarrière waren gegaan.

Het is het laatste zomerseizoen voor naturistencamping Zeelandia. De naaktrecreatie in Ritthem moet plaatsmaken voor de Marinierskazerne.

De lichamen die tijdens de tentoonstelling Real Human Bodies in Vlissingen te zien waren, zouden afkomstig zijn van Chinezen die op straat zijn gestorven. Hun lichamen zouden door de Chinese overheid zijn opgepikt en doorverkocht.

September

In Axel is een 23-jarige man uit de gemeente Terneuzen om het leven gekomen. Hij reed in een flauwe bocht van de weg af en botste tegen een boom.

Op de Westerschelde is een 73-meter lang schip in de problemen gekomen. Verschillende bergingsvaartuigen schoten te hulp en haalden het schippersgezin van boord.

Een aanstaande bruid in een piemelpak verstoort in september de opening van het gaybrapad in Vlissingen. Zowel de gemeente Vlissingen als het LHBT Netwerk Zeeland nemen afstand van de menselijke dildo en willen benadrukken dat de vrouw met piemelkostuum niet op hun verzoek aanwezig was.

Oktober

In Goes is een 13-jarige jongen levenloos aangetroffen in het water van het zwembad Omnium. De jongen had epilepsie, maar nooit grote aanvallen, vertelt zijn tante in Zeeland wordt wakker op Omroep Zeeland radio. Vrijdag 20 oktober liepen zo'n 150 mensen mee tijdens een afscheidstocht.

Bij een ongeluk op de Langevieleweg in Middelburg worden een 41-jarige vader en zijn 6-jarige zoontje door een auto aangereden. Beide slachtoffers zijn zwaargewond afgevoerd. Vrienden en familie beginnen later een doneeractie voor het gezin.

Amber Houtzager uit Schoondijke heeft het Ehlers Danlos Syndroom, waardoor haar ledematen en bindweefsel erg zwak zijn. Ondanks haar ziekte oefent ze met passie haar hobby uit. Als levend standbeeld, waarschijnlijk het jongste van Zeeland, vermaakt ze mensen op festivals, of gewoon op straat.

November

Ruim 130 mensen kwamen naar de dienst van de afgescheiden dominee in Kruinigen. Dominee Bredeweg preekte in het dorphuis. Hij stapte uit de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen.

Lees ook:

Het pand van Lion Foods op het bedrijventerrein in Sint-Maartensdijk is afgebrand. Een deel van de dag reden er geen bussen op Tholen.

Dankzij de Zeelandbrug is de Brabander Marcel van Balkom in de prijzen gevallen. De fotograaf uit Hank won met een artistiek plaatje van de brug de prestigieuze Fotowedstrijd 2017 van National Geographic in de categorie Landschap.

December

Bij een frontale botsing op de Sloeweg Noord zijn een meisje van 5 en haar 3-jarige broertje overleden. De moeder van beide kinderen kwam op de andere weghelft terecht en botste frontaal op een tegenligger.

Een 8-jarig meisje is bij een aanrijding op de Oude Rijksweg bij Krabbendijke aangereden en later in het ziekenhuis in Rotterdam overleden.

Op het strand van Domburg is een potvis van 13,5 meter aangespoeld. Volgens Reddingsteam Zeedieren Nederland was het dier verdwaald en bij laatwater dood aangespoeld.

Sneeuwbuien trokken op zondag 10 en maandag 11 december over Zeeland. Vanwege de gladheid heeft het KNMI op maandag code rood afgegeven. De sneeuw levert ook veel pret op. Deze vrouw in Axel zag voor het eerst sneeuw.

Bij de zoektocht naar de drie vermiste vissers bij Neeltje Jans zijn twee lichamen gevonden. Het bootje van de drie Brabantse sportvissers werd teruggevonden. Van het lichaam van de derde visser ontbreekt ieder spoor. Danny zag de sportvissers voor het laatst: "Het zicht was minder dan tien meter", vertelt de Belgische sportvisser.

Wielrenner Antwan Tolhoek uit Yerseke is door zijn ploeg LottoNL-Jumbo voor twee maanden geschorst. Tolhoek werd eerder voor onbepaalde tijd geschorst door de wielerploeg omdat hij tijdens het trainingskamp in Spanje slaapmedicatie in bezit had, zonder dat de ploegarts daarvan op de hoogte was. Antwan Tolhoek laat tegen Omroep Zeeland weten dat hij zich heeft laten meeslepen.