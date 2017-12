Deze sporters komen in aanmerking voor de Zeeuwse sportprijzen

Sportman van het jaar

Genomineerden voor Zeeuwse sportman van het jaar 2017 (foto: Omroep Zeeland)

In de categorie sportman van het jaar maken Marco Minnaard, Jesper Jobse en Milan Vader kans. Wielrenner Marco Minnaard uit Wemeldinge eindigde bij zijn debuut in de Tour de France als veertigste in het eindklassement. Daarnaast pakte hij de eindzege in de Rhône-Alpes Isère Tour.

De uit Vlissingen afkomstige basketballer Jesper Jobse strandde in de kwartfinale van het Europees kampioenschap 3x3 en eindigde als tweede op het wereldkampioenschap 3x3. 3x3 basketball is een nieuwe vorm in de basketbalsport en staat in 2020 op de Olympische agenda. Bij Nederland is Jobse een van de vaste spelers.

Milan Vader uit Middelburg werd tiende op het Europees kampioenschap mountainbike voor beloften in Italië. Bij het wereldkampioenschap in het Australische Cairns reed hij naar een verdienstelijke vijfde plaats.

Sportvrouw van het jaar

Genomineerden voor de Zeeuwse sportvrouw van het jaar 2017 (foto: Omroep Zeeland)

Bij de verkiezing voor sportvrouw van het jaar zijn Anne Terpstra, Lesley Kerkhove en Nancy van de Ven de kandidaten. Mountainbikester Terpstra, die in Zierikzee is geboren, behaalde een zevende plaats op het Europees kampioenschap.

Tennisster Lesley Kerkhove, afkomstig uit Zierikzee, haalde voor het eerst in haar carrière het hoofdtoernooi van een Grand Slam. Dat was bij de US Open. Kerkhove staat nu 154e op de wereldranglijst. Daarnaast won ze het dubbeltoernooi van het WTA-toernooi in Luxemburg met Lidziya Marozava.

Nancy van de Ven uit Vlissingen greep in extremis naast de wereldtitel motocross en behaalde een vierde plaats.

Sportploeg van het jaar

Genomineerden voor Zeeuwse sportploeg van het jaar 2017 (foto: Omroep Zeeland)

Groene Ster uit Vlissingen, de voetbalvrouwen van IJzendijke en Oemoemenoe uit Middelburg strijden om de prijs voor sportploeg van het jaar. Zaalvoetbalploeg Groene Ster eindigde het voorbije seizoen op een zesde plaats in de Eredivisie.

De dames van IJzendijke wisten zich te handhaven in de hoofdklasse.

Rugbyploeg Oemoemenoe bereikte de kampioenspoule in de Ereklasse, het hoogste niveau in Nederland.

Sporttalent van het jaar

Genomineerden voor Zeeuws sporttalent van het jaar 2017 (foto: Omroep Zeeland)

Shirin van Anrooij uit Kapelle, Jarno Mobach uit Philippine en Rick van Drongelen uit Axel komen in aanmerking voor het Zeeuwse sporttalent van het jaar. Atlete Shirin van Anrooij haalde de finale van de 1500 meter bij de Jeugd Olympische Spelen.

Wielrenner Jarno Mobach won op zijn beurt de koninginnenrit in de Olympia's Tour en werd als eerstejaars vijfde op het Nederlands kampioenschap voor beloften.

Voetballer Rick van Drongelen speelde voor Jong Oranje en maakte een toptransfer naar Hamburger SV.

Sporter met verstandelijke beperking

Genomineerden in de categorie sporters met verstandelijke beperking (foto: Omroep Zeeland)

De wielrenners Irma van Duyn uit Schoondijke, Tonny Hoogstraate uit Terneuzen en Joannathan Duinkerke uit Goes komen in aanmerking bij de categorie sporter met verstandelijke beperking.

Irma van Duyn en Joannathan Duinkerke kroonden zich beiden tot Nederlands kampioen. Duinkerke pakte bovendien een bronzen medaille in de wegrit van het wereldkampioenschap. Hoogstraate stond bij het Nederlands kampioenschap veldrijden ook op het podium.

Sporter met lichamelijke beperking

Genomineerden in de categorie sporter met lichamelijke beperking (foto: Omroep Zeeland)

De jury moet in de categorie sporter met lichamelijke beperking kiezen tussen Sylvana van Hees uit Oud-Vossmeer en Corné de Koning uit Goes. Rolstoelbasketbalster Sylvana van Hees is international.

Corné de Koning werd Europees kampioen én wereldkampioen outdoor. Hij pakte bovendien twee wereldrecords. Verder schreef De Koning de World Cup-wedstrijden van Polen en Varese op zijn naam.

Verkiezing

In elke categorie wordt de winnaar gekozen door een jury. De jury bestaat uit Rudy Boogert (PZC), Anjolie Engels (atlete), Mark Aalders (rolstoelbasketballer), Peter Boon (tafeltenniscoach), Cor Moerman (judotrainer/CIOS), Patrick Vader (SportZeeland) en Yorben Weststrate (Omroep Zeeland).

De jaarlijkse sportprijzen zijn een initiatief van SportZeeland, het provinciaal sportorgaan.