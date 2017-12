'Vorig jaar hadden we een patiënt met een ontploft gezicht'

De letsels die oogartsen behandelen in de dagen rond 31 december variëren van kleine brandwonden tot extreme verwondingen. "Bij één patiënt was bijna het hele gezicht weggebrand, weg ontploft."

Veertig procent van de slachtoffers, staken niet zelf het vuurwerk af, maar raakten gewond als omstander. "Om schade te zien door iets dat te voorkomen is en schade te zien bij mensen die er niets mee te maken hebben, dat is extreem jammer", zegt Kasmi.

Vorig jaar raakten in heel Nederland 224 ogen beschadigd. Dat baart Kasmi ontzettend veel zorgen. "Die cijfers zijn gigantisch, voor even lekker een vuurwerkje afsteken."

Vuurwerk in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Kasmi is net als haar collega-oogartsen voor een verbod op vuurwerk voor consumenten en heeft het vuurwerkmanifest dat oproept tot een verbod ondertekend. Ruim duizend organisaties hebben zich inmiddels bij het manifest aangesloten en 50.000 mensen hebben dit ondertekend.

Groot onderzoek vuurwerkletsel

Twaalf ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland voeren dit jaar een grootschalig onderzoek uit naar gezondheidsschade bij vuurwerkslachtoffers. Ook ziekenhuis ADRZ in Goes en ziekenhuis Zorgsaam in Terneuzen doen mee aan dit onderzoek.



Alle vuurwerkletsels en behandelingen worden geregistreerd en ook de mate van blijvende invaliditeit, de kosten van behandeling en het arbeidsverzuim. De onderzoekers willen een betrouwbaar en compleet beeld krijgen van de gezondheidsschade door vuurwerk.