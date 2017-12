Deel dit artikel:











Dierenarts laat onder motorkap meegelifte poes inslapen

De poes die per ongeluk meeliftte onder de motorkap van Schuddebeurs tot Hoofdplaat leeft niet meer. De dierenarts heeft het dier laten inslapen. Hoewel het dier in eerste instantie niet ernstig gewond leek te zijn, bleek het dier bij nadere inspectie onderkoeld te zijn, had ze een ontstoken oog en was ze waarschijnlijk ziek of aangereden.

Eigenaar gezocht van deze meeliftende eenogige poes (foto: Monique Boot uit Hoofddorp) De poes was verder al oud en mager. De vrouw uit Hoofddorp die het dier onder de motorkap vond toen ze thuis aankwam, hoopt nog steeds dat de eigenaar zich meldt, zodat die afscheid kan nemen van de poes. Brandlucht Na een overnachting in Schuddebeurs reed ze naar huis, maar toen ze thuis aankwam rook ze een brandlucht, die werd veroorzaakt door de verschroeide vacht van de poes. Ze was niet gechipt. Lees ook: Eigenaar gezocht van eenogige poes die meeliftte onder de motorkap